На последнем заседании в 2020 году совет директоров Банка России снова примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 4,25% годовых. Такого мнения придерживаются все аналитики, опрошенные Банки.ру.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloоmberg заявила, что в базовом сценарии регулятора пространство для снижения ключевой ставки есть, но «ситуация характеризируется большой неопределенностью». Эксперты считают, что в текущем году регулятор не станет использовать это пространство из-за всплеска инфляции и геополитических рисков в связи с приходом к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом.

Аргументов в пользу снижения ставки недостаточно

Опрошенные Банки.ру аналитики признают, что в пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании осталось немного аргументов. Среди них стабилизация на мировых рынках, подъем цен на нефть до 50 долларов за баррель, укрепление рубля в ноябре — декабре и необходимость стимулирования экономики из-за второй волны COVID-19, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным, и это не основной фактор, на который ЦБ сейчас смотрит», — считает главный руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Наталия Орлова.

Набиуллина допустила вероятность снижения ключевой ставки до уровня ниже 4% Глава ЦБ отметила в интервью Bloomberg, что рост потребительских цен в России к концу этого года может достичь 4,5%.

Всплеск инфляции не позволит ЦБ понизить ставку

Гораздо больше факторов свидетельствуют о том, что ключевая ставка снова будет сохранена на текущем уровне. Один из основных аргументов — возросшая инфляция. По итогам первой недели декабря расчетный уровень инфляции незначительно превысил 4,5% год к году, и это существенно выше инфляционного таргета (4%) и прогноза ЦБ на конец 2020 года (3,9—4,2%), обращает внимание главный аналитик ПСБ Денис Попов. Важно и то, что краткосрочный всплеск инфляции произошел не только по продовольственным, но и по непродовольственным товарам, отмечает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По мнению большинства опрошенных экспертов, ЦБ не сможет проигнорировать факт роста краткосрочной инфляции и скорее займет выжидательную позицию. «Кроме того, реальная ключевая ставка впервые с 2015—2016 годов стала отрицательной, а еще в сентябре регулятор не признавал такой факт как приемлемый», — добавляет Денис Попов.

Однако ускорение инфляции временно, и дезинфляционные риски будут преобладать в следующем году, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Мы в свои прогнозы также закладываем, что стабилизация курса, отрицательный разрыв спроса, восстановление предложения на рынках потребительских товаров приведет к тому, что инфляция в следующем году составит меньше целевых 4%», — отмечает он.

Credit Suisse прогнозирует снижение Банком России ключевой ставки до 4% в I квартале 2021 года В Credit Suisse ожидают, что в 2020 году реальный ВВП России сократится примерно на 4%, а в 2021-м вырастет на 2,7%.

Выборы в США и фондовый рынок — в пользу сохранения ставки

Есть и другие аргументы в пользу сохранения ключевой ставки. Так, фактором неопределенности остается политика новой администрации США в отношении России и возможное усиление санкционного давления. «В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких санкций. Однако Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала», — отмечает Михаил Васильев.

Еще один фактор, который регулятор может учитывать, — это изменение структуры сбережений населения на фоне снижения ставок по депозитам в банках и кредитам. Быстрый приток новых частных инвесторов на фондовый рынок и рост числа покупателей жилья грозит формированием «пузыря» на этих рынках, считает экономист банка «Открытие» Андрей Никандров. «Ключевая ставка, вероятно, не лучший инструмент для управления такими рисками, но в то же время наблюдаемый быстрый рост цен на активы может стать дополнительным фактором в пользу сохранения ключевой ставки на неизменном уровне», — объясняет он.

Еще одним аргументом против снижения ставки аналитики считают высокие риски в мировой экономике. «Существует очень большая вероятность того, что мировые финансовые рынки после «ралли Санта-Клауса» начнут снижаться в начале 2021 года. Нас также сильно беспокоит ситуация роста курса евро по отношению к доллару США на фоне беспрецедентной программы количественного смягчения, предпринимаемой ЕЦБ», — полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В результате инвесторы могут начать перекладывать средства из развивающихся рынков на денежные инструменты, а курс доллара к мировым валютам может вырасти.

Клепач: существуют факторы для повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд.

2021 год будет «мягким»

Опрошенные Банки.ру эксперты считают, что и в 2021 году Центробанк будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику, что поддержит темпы восстановления после спада в текущем году. «На двух заседаниях первого квартала 2021 года мы также ожидаем сохранения ставки на текущем уровне», — отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, в начале следующего года, по мере затухания инфляционного импульса, могут сформироваться предпосылки для незначительного понижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ — на 0,25 процентного пункта.

«Существенное ухудшение экономической ситуации в РФ может подвигнуть к тому, что ставка будет снижена до уровня ниже 4% в 2021 году. Однако это маловероятно: по прогнозу ЦБ РФ и Минфина, экономика России выйдет на стабильную траекторию роста к концу первой половины следующего года», — добавляет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru