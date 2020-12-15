Анонимные электронные кошельки могут разрешить использовать для переводов между физлицами после прохождения их владельцами процедуры упрощенной идентификации, такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас после прохождения упрощенной идентификации такой кошелек можно использовать для переводов в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Однако при этом остаток денег на кошельке в любой момент не должен превышать 60 тыс. рублей, а общая сумма переводов не должна быть больше 200 тыс. рублей в месяц.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.