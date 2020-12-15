Уполномоченные по правам предпринимателей в регионах за десять месяцев текущего года приняли 13 836 письменных обращений — на 35% больше, чем год назад, а обращений к федеральному уполномоченному стало больше на 16% (2 878 в 2020 году). Об этом в ходе XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает его пресс-служба.

Около половины всех обращений к региональным уполномоченным касаются пандемии и ее последствий. Среди обращений, поступивших в центральный аппарат, их примерно 40%.

Кроме того, в этом году к уполномоченным в регионах поступило 57 711 жалоб в «нестандартных» форматах, включая устные обращения, звонки на горячие линии, обращения в мессенджерах, в общественные приемные.



За время пандемии в федеральные органы власти направлено 160 предложений о поддержке бизнеса, указано в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.