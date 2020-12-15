Банки.ру и ИК «Финам» продолжают спецпроект «Дневник инвестора». Главный герой проекта — журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов — спрашивает у читателей, во что они проинвестировали бы 100 тыс. рублей?

«Знаете, когда начинаешь инвестиции, хочется этим поделиться со всем миром, что я и делаю в своем «Дневнике инвестора». Решил спросить у моих подписчиков в Instagram, инвестируют ли они? Во что? С каким результатом:)) Обязательно поделюсь итогами опроса», — написал он.

Рассказать о своем опыте инвестирования можно и здесь. Результаты опроса мы опубликуем на Банки.ру.