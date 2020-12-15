Фондовые торги в РФ завершились во вторник снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,21% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 248,11 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 0,55% — к отметке 1 390,46.

Акции «Норильского никеля» подешевели на 1,82%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,78%, СберБанка — на 1,24%, «Газпрома» и «Магнита» — на 0,35%, Mail.ru — на 0,17%. Бумаги «Полюса» прибавили в цене 4,07%, Московской биржи — 1,21%, «Яндекса» — 0,56%, МТС — 0,3%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток подрасти в течение дня, отступили от максимумов и вышли в минус в рамках коррекции», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах во вторник преобладал сдержанный оптимизм, которого российским биржам оказалось недостаточно для развития повышения. У рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста. После заседания ФРС основные позитивные драйверы при прочих равных будут отыграны, а с приближением католического Рождества западные инвесторы могут быть склонны к уходу с рынка и фиксации прибыли. Российский рынок на этом фоне также будет не прочь снять перекупленность», — комментирует она.