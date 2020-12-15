Рубль несколько укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,6 рубля, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,46 рубля (минус 23 копейки).



С начала торгов было проведено 46 тыс. сделок с долларом на общую сумму 2,6 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на 388 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,3—73,84 рубля за доллар и 89,02—89,66 рубля за евро.



«Во вторник на глобальных финансовых рынках вновь преобладал аппетит инвесторов к риску, поддерживаемый главным образом стартом вакцинации населения в США. К окончанию рабочего дня доллар снижался к корзине шести основных мировых валют, а также терял позиции на большинстве валютных площадок EM. Рубль укреплялся наряду с валютами — аналогами по развивающимся рынкам и практически забыл некоторое усиление потенциально санкционной риторики накануне… Во второй половине дня американская валюта предпринимала попытки выйти в плюс… Тем не менее подъем нефтяных котировок выше 50,5 доллара за баррель (по марке Brent) позволил рублю удержать плюсовую динамику к вечеру», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.