Банковский сектор будет выходить из режима регуляторных послаблений постепенно, но в течение 2021 года этот процесс должен завершиться. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу», текст которого приводится на сайте регулятора, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Он подтвердил, что регулятору поступают обращения о продлении кризисных послаблений. «Такие обращения поступают, это естественно, — отметил он. — Но наш общий подход такой. Регуляторные послабления — очень временная мера, когда случается что-то непредвиденное, последствия чего необходимо оценить. И нужно дать и участникам рынка, и самому регулятору время разобраться, что же происходит и как быть дальше. Но после короткой паузы необходимо признать новую экономическую реальность и адаптироваться к ней, иначе возникнет опасный самообман».

«Можно провести такую аналогию. К примеру, я вешу на 20 кг больше, чем весил в годы своей спортивной юности. Что мне делать? Можно попытаться опуститься в прежнюю весовую категорию (ценой разных лишений, не всегда полезных для здоровья). Второй вариант — признать, что я живу в новой реальности, чувствую себя неплохо, но больше вес набирать не хочу, потому что это вредно. А есть третий выбор — подкрутить весы, и они будут показывать, что вес у меня такой, как в юности. При этом возникнет опасность, что проблема только усугубится и я очень скоро перемещусь в еще более тяжелую весовую категорию, на этот раз с реальным ущербом для здоровья. Так вот, игра в регуляторные послабления, если они не временные, а де-факто постоянные, — это такое же лукавство, жульничество, как с настройкой весов, самообман», — объяснил он.

«Поэтому из режима регуляторных послаблений наш банковский сектор будет выходить постепенно, но в течение 2021 года этот процесс должен завершиться», — заключил первый зампред Центробанка.



Он также рассказал, что после апрельского стресс-теста по финансовой отчетности за I квартал 2020 года регулятор повторил стресс-тестирование банков в октябре по итогам девяти месяцев и оно показало примерно те же результаты, тот же запас капитала (интервьюер, задавая вопрос, упомянул, что весенние оценки предполагали способность банков без нарушения нормативов абсорбировать убытки на сумму свыше 5 трлн рублей). «Что касается регулятивных послаблений, то анализ финансового состояния банка мы делаем в двух плоскостях — с учетом того, что банк воспользовался нашими послаблениями, и без учета послаблений. Многие банки послаблениями не воспользовались. Стресс-тестирование делается исходя из допущения, что мы видим картину без учета послаблений, по-честному, по гамбургскому счету», — уточнил Тулин.