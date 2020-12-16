📰 Еврокомиссия опубликовала новый список ресурсов, которые способствуют пиратству и могут получать от него выгоду, пишет РБК . В перечень впервые включили мессенджер Telegram и социальную сеть «ВКонтакте». Хотя они сообщили, что борются с нелегальным контентом, на эти ресурсы поступает много жалоб от правообладателей, заявили в Еврокомиссии. Пользователи Telegram, используя в том числе публичные каналы, «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами». Кроме того, подписчики делятся ссылками на другие сайты, которые размещают пиратский контент, полагают в Еврокомиссии. Пользователи «ВКонтакте» могут иметь несанкционированный доступ к книгам, а также к фильмам и телепередачам, в частности через встроенные видеоплееры.

📰 Сервисам YouTube, Facebook, Instagram и Twitter пригрозили полной блокировкой и штрафами от капитала компаний, пишут «Известия» . Торгово-промышленная палата добивается, чтобы в законе ужесточили ответственность для иностранных интернет-ресурсов, ограничивающих работу российских пользователей, а также исключили частичную блокировку. Об этом говорится в письме президента организации Сергея Катырина председателю Госдумы Вячеславу Володину. Эксперты полагают, что как полная, так и частичная блокировка крупных иностранных сервисов неприемлема, а вот штрафы от капитала компаний считают эффективными.

📰 В ближайшее время произойдут события, которые могут изменить расстановку на финансовых рынках, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана. По его словам, одно из таких событий инвесторов ждет 16 декабря, когда ФРС проведет опорное заседание. Можно допускать, что в сопроводительном комментарии либо в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла может прозвучать мнение о завышенной стоимости активов и о месяцах, которые ждут экономику США впереди, что может также послужить поводом для фиксации прибыли. Еще один такой риск в себе таит обсуждение программы стимулов конгрессом США. Ход торгов в четверг — пятницу позволит понять, с какими настроениями внутренний валютный рынок уйдет в новый год.



📰 Высокая эффективность вакцин против COVID-19 и ожидания массовой вакцинации укрепили инвесторов в оценке восстановления мировой экономики, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на опрос Bank of America. В таких условиях снижается спрос на акции высокотехнологических компаний и доллары США, но растет интерес к стратегиям, основанным на инвестировании в биткоин. Но в 2021 году лучшей инвестиционной идеей считаются рынки развивающихся стран, которые привлекают своей недооцененностью в сравнении с рынками развитых стран — 80% респондентов считают, что данные рынки будут расти самыми высокими темпами в 2021 году, и лишь только около 13% считают, что лидерство сохранит американский индекс S&P 500.

📰 При оформлении ДТП через смартфон автовладельцы могут запутаться и не получить выплату, считают эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков». Об этом пишут «Известия» . Дело в том, что Российский союз автостраховщиков разработал два мобильных приложения — «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО» — с неодинаковым функционалом. Эксперты ОНФ стали получать обращения от граждан, которые путаются, в какой именно программе необходимо оформлять ДТП. Нужно дополнительно обучить сотрудников кол-центров страховых компаний о порядке оформления через мобильные приложения, считают эксперты. Юристы отметили, что им неизвестны случаи, когда владельцы путали приложения.