Ассоциация «Финтех» (АФТ) предлагает банкам создать платформу-агрегатор поставщиков услуг ЖКХ, которая будет обеспечивать банки возможностью проводить любые платежи для населения, тем самым снижая уровень монополизации на рынке, пишет «Коммерсант» . Как стало известно изданию, АФТ хочет запустить проект «Платформа-агрегатор поставщиков услуг (платформа ЖКХ)». Расчеты в системе будут происходить с помощью СБП. Тарифы на платежи будут ограничены 0,4—0,7% в зависимости от поставщика услуги, для граждан — бесплатны.

Речь идет не только о коммунальных услугах, но и, например, интернет-провайдерах, детских садах, школах и так далее. Как сообщили в АФТ, для анализа востребованности этих изменений рынком ассоциация запустила опрос, чтобы дать оценку инициативы, проанализировать риски. В ЦБ готовы обсудить с участниками рынка «итоги этой работы».

В банке «Открытие» считают, что основной плюс идеи — отсутствие необходимости заключать договор с поставщиками. Из минусов — отсутствие возможности уникального сотрудничества между банком и поставщиком, так как все банки — участники СБП будут в равных условиях.

ВТБ заинтересован в участии в проекте, как и Райффайзенбанк и Почта Банк. В Альфа-Банке назвали проект «возможностью дать всем клиентам удобный и недорогой сервис для оплаты ЖКХ, доступный через любой банк». В Московском Кредитном Банке надеются, что система со временем позволит предоставить клиентам максимально широкий спектр поставщиков услуг для оплаты счетов, а самим банкам поможет экономить ресурсы.

Комиссию за оплату ЖКУ планируют переложить на поставщиков услуг Если закон будет принят в предложенном виде, в более выгодном положении окажутся банки, обслуживающие ресурсоснабжающие организации, считают эксперты.

Но в неформальных разговорах банкиры считают, что подобная структура — конкурент, который хочет выйти на уже сформированный рынок. Истинная цель проекта — обеспечение объемов для СБП. Речь не только о ЖКУ, где у СБП сейчас 0,4% комиссии, но и о других, где 0,7% комиссии, считают представители банков. По их словам, кредитным организациям это точно невыгодно, и даже для небольших банков смысл участия неочевиден.