Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020 году долг, пишут «Известия» . Как отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счетчиков после отмены ограничений — в нормативных актах это не оговорено. На какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля, когда в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ, или только с 1 января 2021 года. Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, говорится в письме «ЖКХ Контроль» в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

По закону пени начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня с момента неуплаты, напомнил замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. По его мнению, после 1 января пени будут начислять за долги, имеющиеся на начало 2021-го. Штрафы не должны начисляться за прошлый год. При наличии 1 января 2021 года непогашенных долгов по оплате коммунальных услуг отсчет сроков, установленных в ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, должен начаться с 1 января 2021-го, считает эксперт. Обязанность по оплате ЖКУ никто не отменял, отметил Гордеев.

Мораторий на штрафы ЖКХ предлагают продлить на год Идею поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ.

Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за ЖКУ, однако делать этого не стоит, считают опрошенные эксперты. Бесконечное продление моратория может привести к тому, что система ЖКХ страны понесет невосполнимые убытки.

Необходимо прояснить и вопросы, связанные с мораторием на поверку счетчиков, говорится в письме НП «ЖКХ Контроль». Нужно определить случаи, при которых истекший срок поверки (начиная с 1 января 2021 года) не приведет к начислению платы за коммунальные услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента. Также стоит установить, что отсчет трехмесячного интервала расчета платы по усредненным показаниям с индивидуальных приборов учета начинается с 1 января 2021-го. Если счетчик вышел из строя до этого срока, показания с него при начислении платы за коммуналку не принимаются. Первые три месяца расчеты производятся по среднему потреблению гражданина в предыдущие месяцы. Затем — по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5, пояснила Разворотнева.