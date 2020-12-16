Статистика судебных споров по делам об уклонении от уплаты налогов складывается не в пользу бизнеса — налоговые органы выиграли почти 78% споров (294 из 378), пишет РБК , ссылаясь на исследование «Арбитраж.ру». Как показал анализ, налоговые органы крайне редко идут на так называемую налоговую реконструкцию — то есть рассчитывают, сколько компания недоплатила в бюджет, и доначисляют налог не более этой суммы. В большинстве случаев налогоплательщикам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, отказывая в праве на налоговые вычеты и учет расходов.

Налоговая выигрывает в судах более 85% дел, сообщал ранее глава ФНС Даниил Егоров. Его заместитель Виктор Бациев отмечал, что по статистике по ст. 54.1 НК (на 6 ноября) около 26% споров частично или полностью разрешаются в пользу налогоплательщиков, согласно данным налогового ведомства. Объем налоговых проверок по ст. 54.1 НК значительно превышает число судебных споров, сообщал Бациев. На начало ноября были завершены 862 проверки с применением этой статьи, 80% доначислений не удается урегулировать до суда. Такой показатель говорит о высокой конфликтности применения правил этой статьи, пояснял заместитель главы ФНС.

Наиболее распространенные обстоятельства злоупотреблений в делах по ст. 54.1 НК в порядке убывания — фиктивность хозяйственных операций (81 дело из 100), проблемные контрагенты (64 из 100), отсутствие деловой цели (22 из 100), взаимозависимость контрагентов (19 из 100), создание схемы получения налоговой выгоды (16 из 100), отсутствие права на льготу (12 из 100), дробление бизнеса (семь из 100). Обстоятельств злоупотребления не установлено в шести делах из 100. Налогоплательщики попытались обжаловать почти 88% решений арбитражных судов первой инстанции, отмечает «Арбитраж.ру».

ФНС вдвое снизила размер налоговых претензий к бизнесу в первом полугодии 2020 года Сокращение связано прежде всего с приостановкой во время пандемии всех выездных контрольных мероприятий.

По словам генерального директора юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, в большинстве дел об оспаривании крупных сделок по ст. 54.1 НК есть признаки внутренней коррупции в компании, воровства или как минимум халатности менеджмента. Случаи корпоративного мошенничества, когда государственный бюджет не пострадал, не должны подпадать под действие этой статьи, подчеркивает Мирзоев. Но суды чаще всего не учитывают это — в итоге компания наказывается дважды.

Как отметили эксперты, зачастую, наказывая бизнес за уход от налогов, налоговые органы не определяют, сколько он должен был заплатить без нарушения правил, то есть не проводят налоговую реконструкцию. В результате уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки. Доначисления налогов вместе со штрафами до 40% порой могут превышать прибыль компаний, из-за чего бизнесу угрожает банкротство. Малая доля дел с налоговой реконструкцией объясняется, с одной стороны, отсутствием единого подхода в практике, считают эксперты. С другой — инспекции не установили третьих лиц, которые действительно исполняли обязательства по спорным договорам, а сами налогоплательщики также не способствовали выявлению истинных исполнителей.