Ставки по кредитам в ближайшие месяцы могут стать более доступными, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. По мере выхода из кризиса цена премии за кредитный риск будет сокращаться, также на тарифы повлияет падающая доходность по ОФЗ. В то же время средние ставки по депозитам по итогам декабря 2020-го подрастут за счет новогодних предложений, считают аналитики.

Как пояснила руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Наталия Орлова, прогноз инфляции на 2020-й на уровне 3,9—4,2%, который ЦБ обновил только в октябре, будет существенно превышен. Скорее всего, по итогам года инфляция составит 4,5—4,7% год к году. Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным, добавила Орлова.

Показатель среднего тарифа по вкладам по итогам декабря может увеличиться за счет сезонных акций, в том числе новогодних, ожидает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, в ближайшие месяцы часть физлиц намерена направить свои сбережения на первоначальный взнос по субсидируемой ипотеке, что чревато заметным оттоком средств из банков. Кредитные организации могут не просто удерживать депозитные ставки, но и даже немного их повышать, считает он.

ЦБ продлит паузу: аналитики не ждут изменения ключевой ставки до конца года Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloоmberg заявила, что в базовом сценарии регулятора пространство для снижения ключевой ставки есть, но «ситуация характеризируется большой неопределенностью».

Как отметил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, в настоящий момент складываются условия в пользу снижения доходности по ОФЗ. На фоне укрепляющегося рубля они вновь начинают представлять интерес для иностранных инвесторов. До конца года весьма вероятно снижение доходности по ОФЗ с текущих 5,25% до уровня 5% или даже ниже, что может удешевить стоимость кредитования для крупных корпоративных клиентов и людей, оформляющих обычную негосударственную ипотеку, а также поддержать внутренний спрос и рост цен, отметил экономист.

Средняя ставка по всему кредитному портфелю покажет дальнейшее снижение, поскольку россияне продолжат пользоваться рефинансированием на более выгодных условиях, сказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Он пояснил, что дешевые кредиты будут замещать более дорогие «старые» займы.