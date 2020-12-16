Минэкономразвития ведет с ЦБ переговоры о том, чтобы признать проекты, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), особо надежными и разрешить банкам начислять по займам на них минимальные резервы, пишут «Известия» . По словам первого замглавы Минэкономразвития Андрея Иванова, это должно существенно снизить ставку по кредитам на проекты с СЗПК и повысить их привлекательность.

Ранее правительство подписало первые девять СЗПК по проектам общей стоимостью 135 млрд рублей. До конца года планируется заключить еще 11 соглашений на сумму 770 млрд рублей, рассказали в Агентстве инвестиционного развития. Также разрабатывается и ряд поправок в условия СЗПК: планируется позволить участникам соглашений привлекать дополнительное финансирование через выпуск, например, инфраструктурных облигаций под обеспечение платежей по ним со стороны государства, добавили в агентстве.

ЦБ мог бы приравнять инициативы с СЗПК к проектам, обладающим инвестклассом, предложил исполнительный вице-президент Газпромбанка Александр Ушков. В таком случае риск-вес снизился бы до 0,65 вместо нынешних 1,3 на инвестфазе проекта, что поспособствовало бы росту финансирования проектов с поддержкой СЗПК со стороны коммерческих банков, считает он.

По словам экспертов, привлекательность СЗПК как инструмента стимулирования инвестиций, в том числе в виде кредитов от банков, повысится, если риски этих проектов будут понижены на уровне нормативной базы ЦБ, в частности через послабление требований к резервам. Однако в этом случае возможно искажение фактического баланса рисков — проект, в отношении которого заключено СЗПК, направлен на выпуск продукции, которая может быть сравнительно слабо востребована рынком, но благодаря самому факту наличия соглашения оценка надежности бизнес-инициативы будет более высокой, чем у аналогичных без соглашения, отметили аналитики.