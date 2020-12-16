Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства готовит законопроект, позволяющий вести персонифицированный учет обманутых дольщиков в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС), сообщил в интервью «РИА Недвижимость» глава фонда Константин Тимофеев.

«Мы предлагаем дать пострадавшим соинвесторам возможность самостоятельно регистрироваться в ЕИЖС. Так будет проще получать от арбитражных управляющих застройщиков-банкротов паспортные данные дольщиков и для выплат, и для перерасчетов по материнскому капиталу. Если мы будем знать фамилию, имя, отчество каждого дольщика, перед которым не исполнил свои обязательства девелопер жилья, то можно будет с чистой совестью заявлять, что мы знаем точное число пострадавших людей», — рассказал он.

Тимофеев также отметил, что в России существует проблема со статистикой по дольщикам. Она появилась после того, как с регионов сняли обязанность вести реестры пострадавших участников долевого строительства.

«Сейчас пострадавшие при строительстве граждане условно делятся на три категории: те, кто покупал по договорам долевого участия (ДДУ), пайщики ЖСК и те, кто покупал по прочим схемам, – покупатели апартаментов, квартир в самостроях и так далее. Всего таких схем насчитывается с десяток. Вопрос — кого считать обманутыми дольщиками?» — сказал он.

По словам Тимофеева, поскольку фонд — это юридическое лицо, то обязан ориентироваться на граждан, чьи новостройки находятся в Едином реестре проблемных объектов. «То есть мы «видим», условно говоря, всего полторы категории пострадавших людей: соинвесторов с ДДУ и частично пайщиков ЖСК из числа тех, кто вложился в строительство многоквартирных домов», — пояснил он.