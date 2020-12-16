Центробанк вынес в понедельник, 14 декабря, два новых постановления о привлечении банка «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.



В каждом из случаев предусмотрен административный штраф, но в номерах постановлений нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановления пока не вступили в законную силу.



Напомним, что ЦБ ранее уже неоднократно привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.