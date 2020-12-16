Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,68% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 270,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,96% и равнялся 1 403,74 пункта.

Индекс Мосбиржи вернется в диапазон 3 250—3 350 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«Российский фондовый рынок вчера провел волатильную торговую сессию, индекс Мосбиржи завершил день умеренным снижением. Сегодня индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3 250—3 300 пунктов, чему будут способствовать стабильные цены на нефть и умеренно позитивные настроения на рынках», — комментирует эксперт.

При этом в течение дня добавить волатильности могут слабые предварительные данные по деловой активности в ЕС и США.

