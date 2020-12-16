Четверть россиян (25%) планируют провести новогодние праздники в работе или найти подработку, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Большинство (32%) опрошенных планируют на каникулах встретиться с родными и друзьями, 18% сообщили, что проведут праздники дома в семейном кругу.

Планируют заняться зимними видами спорта 5% респондентов — катанием на коньках, лыжах, сноубордах и так далее. Столько же участников исследования планируют начать изучение новой профессии, 2% россиян сообщили, что пройдут курсы повышения квалификации.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что во время новогодних каникул будут работать на вахте.