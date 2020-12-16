Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре 2020 года вырос на 0,4% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года снизился на 16,8%. Об этом свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2020 года» .

К доллару рубль укрепился в ноябре по сравнению с октябрем на 0,7% по номинальному курсу против снижения на 2,5% месяцем ранее. Средний номинальный курс доллара за ноябрь равнялся 77,03 рубля (против 77,59 рубля в октябре), средний курс с начала года — 71,75 рубля за доллар.



Реальный курс рубля к доллару вырос за месяц на 1,4% (после снижения на 2,1% месяцем ранее). По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 18,3% по номинальному курсу и, по оценке, на 15,8% по реальному. Ослабление за январь — ноябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 9,6% и 7,4% соответственно.

К евро зафиксировано укрепление рубля в ноябре на 0,2% по номинальному курсу против снижения в октябре на 2,2%, а по реальному оно оценивается в 0,8% (против снижения 2,2% за октябрь). Ослабление к декабрю 2019-го — 23,3% и 20,6% соответственно. За десятимесячный период (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) ослабление рубля к евро составило 10,6% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 8,3%.

Средний номинальный курс евро в ноябре — 91,08 рубля (против 91,29 в октябре). Средний курс января — ноября 2020-го равен 81,35 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос за месяц на 0,4% против снижения на 2,21% в октябре. Реальный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,8% (против снижения на 2% месяцем ранее). Снижение в ноябре по сравнению с декабрем 2019-го составило 18,6% и 16,8% соответственно; в январе — ноябре оно равнялось 7,6% и 6,9% в годовом выражении.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.