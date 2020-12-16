За год число компаний, которые проверяют кредитные истории всех соискателей при приеме на работу, выросло на 8 процентных пунктов, свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Каждый десятый россиянин при трудоустройстве проходил проверку кредитной истории. В силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже всего с подобным этапом подбора сталкивалась молодежь до 24 лет (6%).

13% российских компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые вакансии, еще 5% — на отдельные должности (чаще всего речь о руководящих позициях и должностях, связанных с материальной ответственностью).

«В сложившейся непростой экономической ситуации работодатели ужесточают отбор персонала. За год число компаний, интересующихся кредитными историями всех соискателей, увеличилось с 5% до 13%. Чаще всего кандидатов проверяют компании сферы продаж, финансового сектора и промышленные предприятия», — отмечают аналитики.