Совет Федерации на заседании в среду одобрил в третьем чтении законопроект, откладывающий на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Действующее законодательство запрещает продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО с 1 января следующего года. Законом также разрешается предустановка на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства — члены Евразийского экономического союза», — говорится в законе.

Предварительно установленные программы, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в Интернете, должны обеспечивать возможность использования по умолчанию российской поисковой системы, а также системы, страной происхождения которой являются другие государства — члены ЕАЭС.