Госдума приняла в третьем чтении закон о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Сейчас, согласно законодательству, человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, — Пенсионный фонд России (ПФР) или НПФ — один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Во втором чтении одобрен запрет на посредников при переводе пенсий в НПФ Ко второму чтению документа детально расписывается механизм проверки ПФР подлинности нотариально удостоверенной доверенности.

Закон вводит прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.

Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.

Также поправки наделяют Банк России правом устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию и требования к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от имени НПФ.