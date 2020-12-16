Госдума приняла в третьем чтении закон о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Сейчас, согласно законодательству, человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, — Пенсионный фонд России (ПФР) или НПФ — один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.
Ко второму чтению документа детально расписывается механизм проверки ПФР подлинности нотариально удостоверенной доверенности.
Закон вводит прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.
Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.
Также поправки наделяют Банк России правом устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию и требования к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от имени НПФ.