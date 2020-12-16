Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум (ПМ) будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 43% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.



ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим ПМ рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год. (Теперь это еще и конституционная гарантия.)

В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально, исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост ПМ, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.



Как отметил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, «данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут становиться выше и, что очень важно, выше уровня инфляции». Он также подчеркнул, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах.

«Даже если снизится прожиточный минимум трудоспособного человека, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата, МРОТ в России может только расти — это будет зафиксировано в данном законе. Кроме того, МРОТ будет устанавливаться законом ежегодно. Этот законопроект крайне важен, мы будем голосовать за его принятие», — заявил Исаев.