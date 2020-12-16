Российская экономика сократилась на 8% во II квартале и на 3,4% в III квартале; в IV квартале на фоне второй волны пандемии ожидается продолжение потери динамики, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, рост экономики РФ в 2020 году составит -4%, это менее значительное сокращение, чем ожидалось в сентябре.

При условии безопасности и эффективности вакцины «можно ожидать повышения уверенности потребителей и компаний; это заложит основу для постепенного возобновления роста экономики в 2021 и 2022 годах в размере 2,6% и 3% соответственно», говорится в докладе. В случае продолжения роста числа новых случаев COVID-19 по втором полугодии 2021 года восстановление экономической активности может замедлиться — прогнозируемый рост ВВП составит в 2021-м 0,6%, в 2022-м – 2,8%.

Росстат уточнил оценку падения ВВП РФ в III квартале Ранее Росстат оценивал падение ВВП в III квартале в 3,6%.

«Ожидается, что в 2020 году дефицит консолидированного бюджета достигнет 4,6% ВВП, в то время как в 2019 году был зарегистрирован его профицит в размере 1,9%. После более сильного фискального стимулирования, полученного экономикой в 2020 году, в 2021—2022 годах Россию ожидает более глубокая бюджетная консолидация, чем в других странах с формирующимся рынком и развивающимися экономиками, и это станет тормозить экономический рост», — прогнозирует Всемирный банк.

Как отметил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн, существуют «возможности для ускорения долгосрочного экономического роста России за счет углубления и расширения ее участия в глобальных цепочках создания добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях и секторе услуг». По его словам, эти возможности могут способствовать достижению национальных целей России, предусматривающих развитие экспорта высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности и агропромышленного сектора, создание рабочих мест в этих секторах и ускорение технологического развития страны.