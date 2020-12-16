Росбанк повысил ставки по вкладу «150 лет надежности» на 0,2—0,3 процентного пункта.

Доходность депозита составляет 2,8—4% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.

Сроки: три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При наличии пенсионного удостоверения и для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг «Золотой», процентные ставки будут повышены на 0,1 п. п. и 0,3 п. п. соответственно.