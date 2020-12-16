Доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, говорится в докладе Всемирного банка. Как сообщается в документе, в 2020 году спад экономической активности мог привести к увеличению доли бедного населения до 14,2%, но реализация соответствующих мер госполитики может полностью компенсировать воздействие кризиса на уровень бедности.

Всемирный банк отметил, что в I и II кварталах 2020 года уровень бедности в стране вырос до 12,6% и 13,2% соответственно.

ФОМ: каждый третий россиянин считает себя бедным Как рассказали участники опроса, они стали жить бедно главным образом из-за низких зарплат.

«Пандемия затронула самые разные сферы российской экономики: в октябре 2020 года уровень безработицы вырос до 6,3% – это максимальное значение за последние восемь лет. В период между вторыми кварталами 2019 и 2020 годов в каждом из трех нижеперечисленных крупных секторов – обрабатывающая промышленность, строительство, а также розничная торговля и индустрия гостеприимства – работу потеряли примерно полмиллиона человек», — говорится в докладе.