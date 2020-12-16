Минфин России на аукционе в среду, 16 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года, говорится в сообщении ведомства.

Размещенный объем выпуска составил 13,724 млрд рублей. Объем спроса достиг 22,095 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,0282% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0385% от номинала, выручка от размещения — 13,649 млрд рублей.

Кроме того, Минфин разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с погашением 17 июля 2030 года в объеме 46,898 млрд рублей при спросе на 112,907 млрд.

Выручка от размещения составила 47,019 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 99,2554% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,6% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,3953% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,59% годовых.

