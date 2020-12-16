Риски для стабильности банковского сектора Евросоюза сохраняются, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Он отметил, что Евросоюз еще не вышел из экономического кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса. «Риски в банкирском секторе сохраняются», — подчеркнул чиновник.

«На фоне второй волны пандемии важно сделать так, чтобы банки продолжали кредитование и поддерживали тем самым восстановление экономики», — добавил он.

При этом Домбровскис отметил, что когда весной пандемия ударила по экономике ЕС, банки союза были хорошо подготовлены к такому шоку благодаря мерам, принятым в ответ на предыдущий глобальный финансово-экономический кризис. «Когда пандемия началась в начале года, банки ЕС были сильными», — констатировал он.