Московское метро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустило новый сервис для моментальной оплаты проезда. Об этом в среду сообщили в ВТБ.

«Владельцы мобильных устройств с платежным сервисом Google Pay и картой Mastercard теперь могут мгновенно оплатить проход в Московский метрополитен и МЦК. Для этого достаточно просто включить экран на смартфоне и поднести его к считывателю на турникетах, оборудованных для приема банковскиx карт. Банк ВТБ моментально проведет операцию», — поясняется в релизе.

В ближайшее время новый функционал будет доступен также для держателей карт других платежных систем, представленных в Google Pay в России. Для совершения оплаты необходимо заранее выбрать в телефоне сервис Google Pay как основной вид платежа.

В банке напоминают, что «раньше пассажирам требовалось разблокировать телефон, ввести код-пароль или произвести другие манипуляции, что создавало неудобства и отнимало время, особенно в условиях пандемии или холодной погоды, когда пассажиры в перчатках и маске».

«Новый сервис от Google крайне актуален в период борьбы с вирусом: не нужно снимать перчатки, чтобы вводить пароль на телефоне, — достаточно включить экран смартфона», — комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Банк ВТБ с 2016 года отвечает за прием безналичной формы оплаты как по банковским картам, так и по платежным приложениям на турникетах метро и Московского центрального кольца. Оплатить поездку в метро можно банковскими картами ведущих платежных систем, в том числе с помощью сервисов Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Huawei Pay, «Мир Pay», China Union Pay.