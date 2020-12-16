Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях с увеличением штрафов за разглашение служебной информации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Поправками в КоАП, внесенными председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным, предусматривается усиление ответственности за разглашение информации ограниченного доступа. Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс.).

«Под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных. Это, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие», — пояснил Пискарев.



По его словам, действующие штрафы не менялись в течение десяти лет. «Мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников», — подчеркнул парламентарий.