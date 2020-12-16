Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в отношении банка «Канский», направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации на общую сумму 1,1 млрд рублей. Об иске, поданном 14 декабря 2020 года, сообщается на сайте агентства в среду, 16 декабря.

«Заявление подано в отношении Гавриловой С. А., Финка О. А., Кирилловой А. А., Пивоваровой А. Н., Шумеева В. Н.», — указано в релизе.

Напомним, Светлана Гаврилова и Олег Финк в разное время занимали пост председателя правления кредитной организации и входили в ее совет директоров (Гаврилова — в более раннее время). Гаврилова также была одним из акционеров «Канского». Анна Кириллова, Анастасия Пивоварова и Василий Шумеев входили в правление банка.

В сообщении АСВ поясняется, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, «руководителями банка осуществлялись действия по предоставлению безнадежных кредитов, хищению вкладов физических лиц, продаже недвижимого имущества банка по заниженной стоимости». Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения этих лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.



Лицензия у банка «Канский» была отозвана 13 декабря 2017 года, а в феврале 2018-го Арбитражный суд Красноярского края признал банк банкротом.

АСВ ранее сообщало, что в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией примерно о800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствовали. До этого сообщалось примерно о 600 забалансовых вкладчиках банка.

В начале февраля 2018 года СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Красноярского края передавали, что двое топ-менеджеров банка «Канский» помещены под домашний арест по делу о растрате.

