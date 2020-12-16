Основные фондовые торги в России в среду завершились ростом ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,67% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 269,95 пункта. Индекс РТС повысился на 0,69% — до отметки 1 400,05.

Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 3,07%, «Газпрома» — 2,49%, МТС — 0,41%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,22%, Мосбиржи — на 1,45%, «Норильского никеля» — на 1,24%, «Магнита» — на 1,11%, «Полюса» — на 0,73%, Mail.ru — на 0,58%, СберБанка — на 0,13%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов уже традиционно для этой недели отступили от максимумов дня в связи с ухудшением внешнего фона», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она оценивает внешний фон среды как неоднозначный: на биржах США наблюдается нейтральный настрой, на биржах Европы — умеренно позитивный, на рынке нефти — умеренно негативный. «На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях. Наметившийся в Европе импульс к росту не получил продолжения на американских площадках в том числе из-за слабых данных по розничным продажам. Итог сессии в США будет зависеть от экономических прогнозов ФРС и позиции регулятора по программе покупки облигаций. Так или иначе, в четверг рынки даже при оптимистичных итогах могут столкнуться с рисками фиксации прибыли. Особенно интересным событием для российских бирж завтра станет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — при появлении значимых новостей возможна волатильность в отдельных акциях или целых отраслях», — пишет эксперт.