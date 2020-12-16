Рубль несколько ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,52 рубля, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,61 рубля (плюс 37 копеек).

С начала торгов было проведено 44,6 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 7,8 тыс. сделок с евро примерно на 504 млн евро. Курсовые диапазоны — от 73,25 до 73,71 рубля за доллар и от 89,17 до 89,87 рубля за евро.



«Российская валюта отступает под давлением доллара и евро. Американская валюта сумела отбить потери вторника и вновь закрепилась выше 73,5. В четверг ожидаем колебания в пределах 73,2—73,8. Евро растет чуть более уверенно в связи с позитивной динамикой на международном межбанковском рынке. К вечеру евровалюта заняла верхний край диапазона 89,2—89,8. Выход на 90 может состояться до конца этой сессии либо уже на следующей», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В целом на валютных площадках EM также наблюдалось заметное ухудшение аппетита к риску, несмотря на коррекцию доллара против корзины основных мировых валют. Так, вместе с российским рублем снижались валюты Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики. Также со второй половины дня российская валюта находилась под давлением снижающейся цены на нефть, которая корректировалась после достижения отметки в 51 доллар за баррель (по марке Brent). Кроме того, нельзя исключать, что в снижение рубля в определенной степени все еще заложены геополитические риски, вновь усилившиеся еще в начале недели», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.