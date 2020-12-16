Банк России призывает профучастников рынка ценных бумаг и банки, которые выступают их агентами, не продавать до введения обязательного тестирования сложные и рискованные финансовые инструменты неквалифицированным розничным инвесторам, не имеющим достаточного опыта работы с такими инструментами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ЦБ и представлены в его письме участникам рынка.

«Мониторинг регулятора показывает, что гражданам активно предлагаются различные облигации, размер выплат по которым зависит от конкретных обстоятельств (например, от изменения цены нескольких базовых активов), другие сложные или структурные инструменты, а также комбинированные продукты, где одновременно с заключением договора банковского вклада приобретается инвестиционный инструмент. При этом финансовые посредники зачастую намеренно вводят клиентов в заблуждение, предоставляя искаженную информацию о характеристиках приобретаемого продукта и последствиях его покупки либо досрочной продажи. Тем самым граждане замещают сберегательные продукты инвестиционными вопреки своему риск-профилю и целям размещения средств», — комментируют в Центробанке.

СМИ: ЦБ рекомендовал брокерам не продавать гражданам сложных продуктов Как сообщил источник в крупной финансовой группе, участники рынка будут формировать свою позицию для предоставления в ЦБ.

Регулятор считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличием плеча или содержащие иностранный элемент.

В перечень инструментов, не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам, вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады.

«Сегодня на рынок выходит много новых начинающих инвесторов, которые хотят приумножить свое благосостояние, хотят попробовать себя в качестве активных инвесторов в экономику. Очень важно, чтобы эти люди были надежно защищены от злоупотреблений и от покупки продуктов, риски которых они не понимают», — отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



Он напоминает, что закон, который предусматривает тестирование розничных инвесторов при продаже им сложных финансовых инструментов, вступает в силу только с 1 апреля 2022 года.