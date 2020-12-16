Правительство РФ на заседании в среду поддержало разработанный Министерством экономического развития законопроект, который дает возможность Кабмину определять параметры удорожания отдельных видов социально значимых продуктов, при котором может вводиться регулирование цен на них. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Как напомнил глава МЭР Максим Решетников, за последние дни правительство разработало комплекс мер по стабилизации цен на основные продукты питания. «Наряду с уже реализованными мерами мы предлагаем также развивать стратегические инструменты, которые позволят нам обеспечивать стабильность цен на социально значимые продукты и в более долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

В Минсельхозе рассказали, когда должны снизиться цены на подсолнечное масло и сахар Производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла в РФ, подписали соглашения по стабилизации цен на эти продукты.

В частности, законопроектом предлагается предоставить правительству право самостоятельно устанавливать параметры роста цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, при которых может вводиться регулирование цен на срок до 90 дней в одном или нескольких регионах.

Cейчас в законе определено, что Кабмин получает такое право, если в одном или нескольких регионах цены на социально значимые продукты питания растут на 30% или более в течение 30 дней подряд.



Решетников сообщил, что министерство внесло на рассмотрение Кабмина соответствующий подзаконный акт — проект скорректированного постановления правительства № 530, которое конкретизирует механизм установления предельных цен. «Считаем, что при текущих уровнях инфляции целесообразен порог роста цен в 10% за 60 дней без учета сезонных колебаний», — пояснил он.