Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Московскому Кредитному Банку кредитный рейтинг «A+.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте НКР.

Как пишут аналитики, бизнес-профиль МКБ характеризуется сильными рыночными позициями и ограниченной диверсификацией. В частности, «присутствует выраженная отраслевая концентрация кредитного портфеля: на компании в сфере нефтедобычи и переработки, а также торговли нефтью и нефтепродуктами приходится порядка 45% кредитов на 30 сентября 2020 года».

По оценкам экспертов, умеренный запас капитала сочетается у банка с адекватной рентабельностью и средней склонностью к риску. Кредитный портфель характеризуется невысоким уровнем наиболее проблемных кредитов. В числе прочего отмечается, что в период с 1 апреля по 1 октября из-за пандемии COVID-19 были реструктурированы порядка 6% корпоративных и 10% розничных кредитов.

«Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как устойчивая, несмотря на концентрацию привлеченных средств. Приемлемое качество управления дополняется относительно низкими акционерными рисками», — указывают в НКР.



Также уточняется, что банку присвоен кредитный рейтинг на два уровня выше оценки его собственной кредитоспособности в силу системной значимости МКБ.