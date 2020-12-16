Американский Минфин признал Швейцарию и Вьетнам «валютными манипуляторами», указано в докладе ведомства о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров США.

Как поясняется в материале РБК , США могут признать ту или иную страну «валютным манипулятором», если она соответствует трем критериям: ее торговый профицит с США превышает 20 млрд долларов, общее положительное сальдо внешнеторгового баланса выше 2% ВВП, валютные интервенции ЦБ превышают 2% ВВП.

Швейцария, как и Вьетнам, соответствует всем трем критериям. За четыре квартала до июня 2020 года общий профицит ее внешнеторгового баланса составил 8,8% ВВП, а профицит в торговле с США — 49 млрд долларов. С июля 2019-го по июнь 2020-го чистая покупка валюты Швейцарским национальным банком составила 103 млрд долларов (14% ВВП).

Минфин отметил, что Швейцария за отчетный период «провела крупномасштабную одностороннюю интервенцию, значительно более крупную, чем в предыдущие периоды, чтобы противостоять удорожанию франка и снизить риски дефляции». Минфин США предложил Швейцарии рассмотреть возможность количественного смягчения внутри страны, чтобы сбалансировать структуру денежно-кредитной политики. Глава американского Минфина Стив Мнучин отметил, что его ведомство «сделало решительный шаг, чтобы гарантировать экономический рост и возможности для американских рабочих и предприятий».

Еще несколько стран и территорий Минфин не признал манипуляторами, но внес в список для наблюдения. Это Таиланд, Тайвань и Индия, которые добавлены к уже присутствующим в списке Китаю, Японии, Южной Корее, Германии, Италии, Сингапуру и Малайзии.



До сих пор в американский список «валютных манипуляторов» в разные годы попадали только Китай, Япония и Тайвань. При этом внесение в число «валютных манипуляторов» не влечет автоматических санкций. По американскому законодательству США должны проконсультироваться с Международным валютным фондом, чтобы попытаться устранить несправедливое преимущество, которое дает той или иной стране ее валютная политика. С прошлого года американские компании наделены правом — если могут доказать, что их иностранные конкуренты получили от валютных манипуляций выгоду, — требовать для себя компенсационной пошлины: недооцененная валюта в этих случаях рассматривается как субсидия, приносящая неправомерные выгоды иностранному бизнесу.