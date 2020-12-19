Банк «Санкт-Петербург» предложил предновогодние условия для юридических лиц — возможность практически бесплатного обслуживания и проведения банковских операций в течение трех месяцев, говорится в релизе финучреждения.



«Помимо бесплатного открытия и обслуживания расчетного счета, клиентам предоставляется возможность отправки до 20 бесплатных платежных поручений в месяц, подключение торгового эквайринга со ставкой от 1,5%. Акция действует для счетов, открытых до 31 января 2021 года. Помимо этого, при открытии счета до 31 декабря 2020 года банк «Санкт-Петербург» бесплатно выпустит корпоративную карту Masterсard Business и предоставит три месяца бесплатного обслуживания по ней», — сказано в сообщении.

При совершении покупок на сумму свыше 15 тыс. рублей в месяц по корпоративной карте Masterсard Business банк «Санкт-Петербург» и Masterсard предоставят повышенный кешбэк в размере до 3% от суммы покупок.

Заявки на участие в акции принимаются до 31 декабря 2020-го включительно.

