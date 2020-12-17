Из-за кризиса в российских моллах обанкротилось 20% магазинов, в основном это МСБ — всего примерно 1 млн компаний, пишут «Известия», ссылаясь на президента Союза торговых центров Булата Шакирова. По его словам, федеральные сети пока чувствуют себя лучше. Объем свободных площадей, или вакантность, в ТЦ высокого уровня сейчас составляет около 10—15%, среднего — 15—30%. Год назад показатели равнялись 1—3% и 10—15% соответственно, добавил Шакиров.
Закрытие магазинов МСБ напрямую связано с пандемией, указала партнер Colliers International Анна Никандрова. По ее словам, у многих небольших компаний не оказалось запаса свободных средств, чтобы пережить ситуацию. Также это связано и с закредитованностью, отметил генеральный директор консалтинговой компании Smart Estate Moscow Михаил Петров. По его мнению, тренд гораздо серьезнее: последние средние ретейлеры покидают рынок. Около половины операторов закрыли хотя бы один магазин, в большинстве случаев это связано с тем, что им не удалось договориться с собственниками помещений о скидках или ставка аренды конкретного помещения оказалась выше трафика там, рассказал генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.
При переводе всех офисных сотрудников на дистанционную работу часть бизнеса может не выжить.
По мнению Шакирова, в ближайшие два года в России может произойти настоящий передел рынка ТЦ. До половины моллов обанкротятся даже без ввода повторного полного локдауна — ТЦ будут выставлять на торги, часть отойдет банкам. Это приведет к росту безработицы в стране, отметил Шакиров.
Есть риск, что с начала 2021 года последует новая серия закрытий, особенно в ТЦ, считает Белых. «Черная пятница» не дала резкого прироста выручки, и если новогодние праздники не изменят ситуацию, то магазины продолжат банкротиться, добавил он. Решать проблемы следует на уровне государства, предоставляя финансовую помощь бизнесу, снижая или полностью снимая налоговую нагрузку, полагает Никандрова.
В начале года, во время локдауна, снижение оборотов непродовольственных ретейлеров было беспрецедентным. Например, в апреле падение составило 40%, в мае — 30%, сообщили в Минпромторге. Там не прокомментировали, планирует ли ведомство оказывать дополнительную помощь предприятиям торговли.