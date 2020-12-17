Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов, пишет РБК . Это следует из вышедшего указания ЦБ. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента.

Указание разработано в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Однако банки не смогли начать делиться данными с ФНС в установленный срок, так как не был принят специальный нормативный акт, указывающий, в каком формате это необходимо делать, отмечала Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Указание ЦБ устанавливает технические требования к передаче данных в налоговые органы, без них банки не могли подготовить свои информационные системы к интеграции с государственными органами, объяснил исполнительный директор АЭД Павел Шуст. По его мнению, указание было опубликовано довольно поздно — до 6 января времени осталось мало, для многих участников рынка эта подготовка требует больших ресурсов. О возможных проблемах у участников рынка сообщил и представитель «ЮMoney»: «Банк России только сегодня окончательно утвердил технические требования к передаче данных и все еще не предоставил тестовую среду для отладки процесса».

Госдума одобрила усиление контроля за иностранными электронными кошельками Сейчас граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам, если общая сумма средств превышает 600 тыс. рублей.

Электронные кошельки являются уже полноценным средством осуществления платежей, зачастую они выполняют ту же функцию, что и обычные банковские счета, поэтому никаких оснований для того, чтобы не собирать информацию о них с целью совершенствования налогового контроля, нет, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.