К компании QIWI 11 декабря подан групповой иск в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на документы, опубликованные на сайте Rolsen Law Firm, P.A. Истцом выступил Дейл Х Очакофф, который приобрел бумаги QIWI в период с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года и получил экономический ущерб. Это иск от имени всех физических и юрлиц, которые приобрели бумаги QIWI в указанный период. Ответчиками выступают QIWI, ее совладельцы и топ-менеджеры, в том числе Борис Ким, Сергей Солонин, Александр Караваев и Варвара Киселева.

Ранее по итогам проверки ЦБ выявил нарушения, ограничил операции QIWI с 7 декабря на полгода и выписал штраф на 11 млн рублей. После этого QIWI потеряла четверть рыночной стоимости — ее акции на NASDAQ упали на 26% до 10,48 доллара на 16 декабря.

«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу компании QIWI Агентство предполагает оценить потенциальное влияние наложенных Центробанком ограничений на кредитоспособность компании, а также возможности QIWI по минимизации последствий.

В иске говорится, что ответчики управляли компанией, участвовали в составлении, производстве и распространении ложных заявлений и сведений. Внутренний контроль QIWI был неэффективным, из этого следовало, что ЦБ наложит на компанию штраф и ограничит ее деятельность, утверждается в материалах иска. Истец требует возместить убытки от падения акций компании, присудить проценты за время с момента подачи иска до исполнения решения, компенсировать юридические расходы.

В QIWI подтвердили, что знают об иске, на данный момент нет достаточной информации как для анализа самого иска, так и для анализа каких-либо потенциальных потерь. Там отметили, что QIWI общается с инвесторами «в штатном режиме для разъяснения ситуации».

Эксперты уверены, что у инвесторов есть шанс на победу. Правилами NASDAQ предусмотрены обязательства эмитентов по раскрытию информации, которая может влиять на стоимость компании и ее акций, а непредоставление или предоставление неверной информации может трактоваться как заведомо недостоверное заявление. Это дает возможность требовать возмещение убытков, считают эксперты. Цель иска — установить нарушение в виде введения акционеров в заблуждение и недостаточного раскрытия информации. Согласно требованиям закона SOX руководитель компании, акции которой торгуются в США, должен своей подписью подтверждать достоверность сведений, которые могут повлиять на решение о приобретении акций, а также отвечать за своевременное раскрытие любых существенных обстоятельств, пояснили юристы.