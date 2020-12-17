Всемирный банк (ВБ) предложил России пакет мер по ускорению экономики — организация рекомендовала стране смягчить политику импортозамещения, снизить пошлины на ввоз продукции, отказаться от устаревших правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов, пишут «Известия» . Потенциал России по встраиванию в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций реализован далеко не полностью, говорится в отчете ВБ. Он предложил России ряд практических рекомендаций: реформы в области торговой политики, меры по усилению сферы услуг в экономике и содействие притоку прямых иностранных инвестиций.

Центральная рекомендация по первому из них — частичное сворачивание политики импортозамещения. Эксперимент, по мнению ВБ, показал, что внутренние цены на продукты питания выросли, тогда как физический объем производства увеличился не столь значительно. Это значит, что издержки в пищевом секторе были перенесены на население.

По словам экспертов, многолетние усилия правительства по импортозамещению положительно сказались на устойчивости основных экономических показателей в период пандемии, но такая политика была мотивирована глобальными протекционистскими настроениями в мире и усилением санкционного режима. В ряде отраслей политика импортозамещения привела к формированию мощных и конкурентоспособных производств.

Кроме пересмотра политики импортозамещения ВБ предложил снизить ввозные пошлины, что облегчит доступ к высококачественным ресурсам, сократить время на таможенные процедуры оформления, а также отменить устаревшие правила техрегулирования. По данным ВБ, в России уровень издержек, связанный с торговлей сервисами, выше, чем в большинстве стран ОЭСР, причем их основной источник — госрегулирование и контроль. Надо обеспечить конкурентный доступ компаний к финансовым ресурсам, расширить участие иностранных фирм в секторе услуг и накопить запасы специалистов, которые будут обладать не только техническими компетенциями, но и навыком межличностного общения, говорится в отчете.

Всемирный банк: экономика РФ теряет динамику на фоне пандемии Согласно прогнозам, рост экономики РФ в 2020 году составит -4%.

Увеличить привлекательность РФ поможет создание национального института или агентства по содействию зарубежным капиталовложениям, считает ВБ. Несмотря на то что в РФ на федеральном и региональном уровнях работают многочисленные учреждения со схожими целями, общенациональной структуры, которая координировала бы работу всех ведомств и оказывала бы инвесторам полный комплекс услуг, не существует, констатирует Всемирный банк. Среди 30 ведущих стран по инвестициям Россия занимает последнее место по показателям общего качества институтов и регулирования, говорится в отчете. В стране также действует один из наиболее ограничительных режимов как с точки зрения лимита на иностранный акционерный капитал, так и использования земли и репатриации доходов.

В Минэкономразвития заявили, что особый акцент в обеспечении роста ВВП сделан на поддержке инвестиционной активности с помощью реализации крупных проектов, а также на развитии экспорта и конкуренции, повышении производительности труда, поддержке ключевых отраслей экономики и т. д.