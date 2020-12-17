Миллиардеры мира за 2020 год в совокупности разбогатели на 1,9 трлн долларов. Такие оценки в среду представлены в материале журнала Forbes .

Как отмечает издание, на 11 декабря 2020 года общее состояние миллиардеров составляет 11,4 трлн долларов. Эта сумма превышает прошлогодние подсчеты (9,5 трлн долларов) на 20%.

Согласно подсчетам издания, первое место по величине совокупного прироста заняли миллиардеры из Китая. За 2020 год их общее состояние увеличилось на 750 млрд долларов и достигло 2 трлн.

На второй строчке расположились богатейшие люди США. Их состояние в 2020 году выросло на 650 млн долларов. Таким образом, размер их капитала составляет 2 трлн долларов. Уходящий год оказался наиболее благоприятным для Илона Маска, главы компаний Tesla и SpaceX, который за год заработал 110 млрд долларов. Теперь состояние предпринимателя составляет 137 млрд долларов. Он занимает третью строчку в рейтинге Forbes.

Французские миллиардеры оказались на третьей строчке по величине совокупного прироста. Их капитал за год вырос на 95 млрд долларов и в настоящее время равен 500 млрд. Больше всего за 2020 год заработали генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (он стал богаче на 5 млрд долларов, общее состояние — около 148 млрд) и наследница французской компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс (она заработала 14 млрд долларов, размер состояния составляет 74 млрд).