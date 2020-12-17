Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 282,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,04% и равнялся 1 414,55 пункта.

На мировых рынках продолжают преобладать позитивные настроения, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Поддержку спросу на риск оказывает ожидание принятия нового пакета помощи американской экономике объемом 908 млрд долларов, поясняет он.

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи в начале дня вплотную подойти к отметке 3 300 пунктов. В дальнейшем при сохранении позитивных настроений на внешних площадках российские акции продолжат рост, что позволит рынку сделать еще один шаг к историческим максимумам, установленным в понедельник», — комментирует эксперт.

В рамках последних сессий недели Зварич ожидает сохранение индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3 250—3 350 пунктов с попытками закрепления в его верхней половине.