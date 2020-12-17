Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,01 рубля (минус 34 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,32 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром доллар снижается ко всем основным валютам, поэтому по паре доллар/рубль ожидается падение до уровня 73,1 рубля. По его словам, если на европейской сессии сохранится положительная динамика по нефти, то у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,8. На конец года по паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 70—72 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

«Ни снижение доллара к основным мировым валютам, ни фундаментально неоправданно дорогая нефть не привели к росту курса рубля. Пара доллар/рубль по-прежнему не может пробить отметку 73. Не исключено, что сегодня эти попытки повторятся, но в целом складывающаяся картина говорит о том, что рубль очень быстро сдаст позиции при ухудшении внешнего фона или появлении на горизонте санкционных рисков», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.