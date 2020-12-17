Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков в ноябре снизилось на 9 баллов по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). До этого многие месяцы данный показатель стабильно рос. Сильнее всего средний ПКР сократился у держателей кредитных карт (на 12 баллов) и у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла). Для заемщиков с обеспеченными кредитами (ипотека и автокредиты) снижение за месяц составило 3 балла.

Самые высокие значения ПКР по всем типам кредитов зафиксированы в Москве (680 баллов), Ямало-Ненецком АО (679), Санкт-Петербурге (677), Ханты-Мансийском АО (674) и Севастополе (665). Самый низкий уровень ПКР (655 баллов) был отмечен в Липецкой, Омской, Ленинградской, Воронежской, Челябинской, Вологодской, Волгоградской и Ярославской областях, а также Республике Марий Эл.

Самая существенная динамика снижения ПКР в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем была отмечена в Республике Крым (минус 30 баллов), Севастополе (минус 28 баллов), Ярославской (минус 10 баллов), Мурманской (минус 10 баллов) и Московской (минус 10 баллов) областях, а также в Москве (минус 10 баллов).