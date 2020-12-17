Один из основателей нефтяной компании (НК) Timan Oil & Gas (TOG) Борис Ройтер задержан на Кипре по требованию России в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 100 млн рублей. Как уточнил ТАСС его российский адвокат Игорь Зубер, в настоящее время Ройтер находится на Кипре под залогом и ждет решения вопроса об экстрадиции.

«Мой доверитель Борис Ройтер, которому в России заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, был задержан на Кипре по просьбе РФ. Сейчас он находится под залогом и ожидает решения суда Ларнаки об экстрадиции», — рассказал защитник.

По его словам, Ройтер был задержан и арестован на Кипре по запросу российских властей в конце декабря 2019 года. Бизнесмен имеет гражданства Израиля и России, которая добивается экстрадиции Ройтера в рамках возбужденного дела о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) в 2010 году. Летом этого года суд Ларнаки отпустил Ройтера под залог в 100 тыс. евро, однако у бизнесмена таких денег не оказалось. Кипрский судья принял беспрецедентное решение, снизив сумму залога в два раза.

По версии российских следователей, Ройтер в 2008 году совместно с неустановленными лицами, находясь в Москве, имея умысел на хищение денежных средств, взял кредиты в Первом Чешско-Российский Банке (ПЧРБ) на общую сумму более 100 млн рублей и покинул Россию. Россия объявила его в международный розыск в 2014 году, Тверской суд Москвы заочно арестовал.

Защита бизнесмена настаивает на его невиновности и считает, что сроки давности привлечения Ройтера по инкриминируемой ему статье к уголовной ответственности давно истекли. «Вину он не признает. Кроме того, реальный ущерб по делу, как и сам потерпевший, отсутствуют», — сказал адвокат Зубер. Он также добавил, что его подзащитный был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в нарушение норм российского законодательства и международного права, поскольку никогда не скрывался от российских правоохранительных органов, что подтверждается материалами уголовного дела.

ПЧРБ был основан в 1996 году для обслуживания внешнеторгового оборота и инвестиционных проектов РФ и Чехии и предоставления банковских услуг компаниям — участникам российско-чешских внешнеэкономических связей, а также российским предприятиям и организациям, созданным с участием чешского капитала. Одним из основных учредителей выступала Чешская Республика. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ПЧРБ с 1 июля 2016 года.