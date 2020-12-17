Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене с 1 января 2021 года обязательного аудита малых предприятий и ряда фондов. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 22 декабря.

Редакция первого чтения отменяла обязательный аудит для благотворительных фондов с годовым бюджетом до 3 млн рублей, поскольку он требует существенных затрат и обременителен для них.

Комитет поддержал поправку к законопроекту, которая также отменяет обязательный аудит малых предприятий, спецорганизаций управления целевым капиталом, а также международных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) РФ. Сейчас статус такого международного фонда имеет лишь Фонд общественных интересов, зарегистрированный в САР на острове Октябрьский в Калининграде и учрежденный компанией «Яндекс». Данная норма была перенесена из другого законопроекта.