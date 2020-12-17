До конца года средняя зарплата вырастет на 1,5% на фоне падения реальных доходов населения, заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Эта разница происходит из-за падения доходов у индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано, — сообщил Путин. — К сожалению, падение реальных доходов будет около 3%. Уровень безработицы, который в начале года был 4,7%, подрос за год до 6,3%».

По его словам, меры поддержки экономики, которые реализует правительство, связаны напрямую с сохранением рабочих мест, чтобы к концу будущего года выйти на предыдущий показатель безработицы.

«Положительное сальдо торгового баланса создает хорошие условия для макроэкономического развития, — считает президент. — Государственный долг у нас, который и был минимальный, 70 миллиардов долларов, снизился на 10 миллиардов. Мы меньше занимаем на международных рынках и регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства».

По его словам, выросли резервы Фонда национального благосостояния с 7,7 трлн рублей до 13,5 трлн рублей. «Положительным является и то, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов, это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то до сих пор хочется представить нас «бензоколонкой», то это не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая», — добавил Путин.