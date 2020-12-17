Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 17 декабря 2020 года компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сказали в суде.

На уплату штрафа компании дали 60 дней. «Разъяснить Google, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу», — говорится в соответствующем постановлении суда.