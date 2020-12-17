Бизнес на «оздоровлении» чрезвычайно выгодный — получаешь в свое распоряжение банк, который имеет право нарушать нормативы, и большой заем от АСВ под низкую ставку (0,51% годовых) на пять или десять лет. Но результаты этого зомби-бизнеса весьма печальны: многие санируемые банки превратились в «черные дыры», которые поглощают деньги государства.